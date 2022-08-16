"The City": новые сериалы в августе

Этим летом вышло много отличных сериалов. Среди новинок – мини-сериала "Оби-Ван Кеноби". Действие разворачивается после событий второй трилогии. Победив в схватке со своим бывшим учеником Дартом Вейдером, Кеноби отправляется в изгнание на планету Татуин. Теперь он приглядывает за сыном Дарта Вейдера, Люком Скайуокером. Но Империя не дремлет и ищет Оби-Вана. Сериал стал самым успешным для Disney+. Многих тут привлек, конечно, камбэк Юэна Макгрегора.

Много шуму наделало и кулинарное драмеди "Медведь" со звездой “Бесстыжих”, Джереми Аллен Уайтом. Это трогательное шоу о том, каково быть аутсайдером в мире кулинарии. По сюжету, молодой шеф-повар, Кармен Берзатто, работал в лучших ресторанах мира, а теперь возвращается в родной Чикаго, чтобы управлять семейной закусочной. Она досталась в наследство от брата. Правда, вместе с рестораном остались и долги, и плохой сервис, и персонал, который постоянно ссориться между собой.

Российская драма "Жиза" уже заслужила респект от зрителей. В центре истории – 15-летние Якут и Полина. Парень попал в детдом недавно. Единственное, что у него осталось, – старый мобильник с семейной фотографией. Якут ссорится с местным бандитом, а на беременную Полину объявил охоту ее любовник – руководитель театрального кружка. Молодым людям приходится бежать из детдома. Посмотреть сериал можно на платформе START.

И еще один российский сериал – "Закрыть гештальт" от режиссера "Интернов". Работник автосалона Федор Ярцев искренне считает, что достиг в этой жизни всего. Но у судьбы на него свои планы – после падения с 20-го этажа он обретает дар видеть призраков. К нему приходят отец, теща и даже бандит из 90-х, у которых остались на земле незаконченные дела. Теперь вместо того, чтобы работать в салоне, Федору приходится отправлять души на покой. "Закрыть гештальт" смотрите на "Кинопоиске" и на "ОККО".

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