"The City": "Крик"

В прокат вышла пятая часть культовой франшизы “Крик”. Создатели постарались воссоздать атмосферу легендарного ужастика 90-х и пригласили актрис оригинала: Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс.

Зрителям покажут город Вудсборо. Спустя 25 лет после событий первого фильма некий маньяк подражает другому убийце из прошлого. И попутно раскрывает секреты молодых людей.

Премьера получилось скандальной. В некоторых странах фильм попытались запретить из-за сцен насилия и жестокости. А в Японии ленту почти сняли с проката из-за подражателей главному злодею. Люди совершали реальные преступления после просмотра “Крика”.

Подробнее – в сюжете проекта The City.