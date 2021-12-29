Главным режиссером Театра на Таганке назначен Юрий Муравицкий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Актер, режиссер и педагог Юрий Муравицкий стал главным режиссером объединенного Театра на Таганке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Решение о назначении Муравицкого приняла директор театра Ирина Апексимова.

Юрий Муравицкий родился в 1978 году. В 2013–2020 годах он занимал должность художественного руководителя ростовского независимого театра "18+". Муравицкий является обладателем премий "Золотая маска", "Сделано в России" и других театральных наград.

В октябре театр "Содружество актеров Таганки" и Московский театр на Таганке воссоединились после более чем 30 лет раскола. Премьера спектакля с участием актеров из обоих трупп состоялась 30 сентября.