"The City": военные фильмы

Совсем скоро День Победы. Если вы еще не определились, как его провести, всегда можно пересмотреть любимые военные фильмы.

Например, "В бой идут одни старики" – один из главных советских фильмов о войне. Режиссер Леонид Быков мечтал стать летчиком, но его не приняли в училище. Однако он все равно сел в самолет – уже во время съемок.

Также пронзительная драма "Офицеры" – про три поколения одной семьи, посвятивших себя службе. После премьеры людей, которые хотели стать военными, в Советском Союзе стало больше в 20 раз.

Примеров советских фильмов о Великой Отечественной – огромное количество. "На войне как на войне" Трегубовича или "Они сражались за Родину" Бондарчука-старшего с эпическими батальными сценами. Одну из самых заметных и серьезных своих ролей тут сыграл Юрий Никулин, а для Василия Шукшина фильм стал последним – актер ушел из жизни во время съемок.

"А зори здесь тихие", пожалуй, самый тяжелый фильм в этом списке. Здесь борьбу против фашистов ведет небольшой женский отряд.

В настоящее время тоже много снимают про войну. О том, что из этого будут пересматривать десятилетия спустя, рассказал кинокритик Егор Беликов. Подробнее – в сюжете проекта The City.