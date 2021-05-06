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Культура

06 мая, 14:20

"The City": военные фильмы

культура кино видео Максим Шаманин

Совсем скоро День Победы. Если вы еще не определились, как его провести, всегда можно пересмотреть любимые военные фильмы.

Например, "В бой идут одни старики" – один из главных советских фильмов о войне. Режиссер Леонид Быков мечтал стать летчиком, но его не приняли в училище. Однако он все равно сел в самолет – уже во время съемок.

Также пронзительная драма "Офицеры" – про три поколения одной семьи, посвятивших себя службе. После премьеры людей, которые хотели стать военными, в Советском Союзе стало больше в 20 раз.

Примеров советских фильмов о Великой Отечественной – огромное количество. "На войне как на войне" Трегубовича или "Они сражались за Родину" Бондарчука-старшего с эпическими батальными сценами. Одну из самых заметных и серьезных своих ролей тут сыграл Юрий Никулин, а для Василия Шукшина фильм стал последним – актер ушел из жизни во время съемок.

"А зори здесь тихие", пожалуй, самый тяжелый фильм в этом списке. Здесь борьбу против фашистов ведет небольшой женский отряд.

В настоящее время тоже много снимают про войну. О том, что из этого будут пересматривать десятилетия спустя, рассказал кинокритик Егор Беликов. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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