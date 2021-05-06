"The City": военные фильмы

06 мая, 14:20
Совсем скоро День Победы. Если вы еще не определились, как его провести, всегда можно пересмотреть любимые военные фильмы.
Например, "В бой идут одни старики" – один из главных советских фильмов о войне. Режиссер Леонид Быков мечтал стать летчиком, но его не приняли в училище. Однако он все равно сел в самолет – уже во время съемок.
Также пронзительная драма "Офицеры" – про три поколения одной семьи, посвятивших себя службе. После премьеры людей, которые хотели стать военными, в Советском Союзе стало больше в 20 раз.
Примеров советских фильмов о Великой Отечественной – огромное количество. "На войне как на войне" Трегубовича или "Они сражались за Родину" Бондарчука-старшего с эпическими батальными сценами. Одну из самых заметных и серьезных своих ролей тут сыграл Юрий Никулин, а для Василия Шукшина фильм стал последним – актер ушел из жизни во время съемок.
"А зори здесь тихие", пожалуй, самый тяжелый фильм в этом списке. Здесь борьбу против фашистов ведет небольшой женский отряд.
В настоящее время тоже много снимают про войну. О том, что из этого будут пересматривать десятилетия спустя, рассказал кинокритик Егор Беликов. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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