The City: "Племена Европы", "И прекрасный вид из окна"

В пятницу на Netflix выходит постапокалиптический экшен "Племена Европы". По сюжету глобальная катастрофа уничтожает земную цивилизацию, а остатки людей объединяются в племена и воюют за господство над континентом. Специалисты отмечают, что сериал понравится даже тем, кто не любит фэнтези.

На Винзаводе в галерее "Овчаренко" открылась выставка инсталляций классика московского концептуализма Ивана Чуйкова. В 70-х он первым стал использовать электронную символику, дорожные знаки и коллажи. Выставка называется "И прекрасный вид из окна".

В субботу Полина Гагарина выступит с концертом, который несколько раз переносила из-за пандемии. Сольник пройдет в "Крокус Сити Холле". Подробнее – в сюжете проекта The City.