The City: "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" и "Кольская сверхглубокая"

Фургон "Хлеб" из легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя" и фотосессию первой автомобилистки Москвы Лили Брик можно увидеть на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи".

В прокат вышел второй сезон "Мандалорца". Это первый сериал по мотивам "Звездных войн".

В российский прокат вышел научно-фантастический фильм "Кольская сверхглубокая". Сюжет разворачивается на глубине 12 километров в самой глубокой скважине в мире. Там были записаны странные звуки, похожие на человеческие голоса. Чтобы разгадать тайну, под землю спускаются ученые и военные. То, что они там найдут, окажется величайшей угрозой в истории. Подробнее – в сюжете проекта The City.