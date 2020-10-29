The City: "Крестная мама", "Природные связи" и Positions

В четверг, 29 октября, в прокат выходит французская комедия "Крестная мама". В главной роли Изабель Юппер. Она играет полицейскую, которой приходится стать наркобароном.

Центр фотографии имени братьев Люмьер открывает выставку одного из главных сюрреалистов современности – Роба Вудкокса. В своих работах он поднимает темы усыновления, расовой нетерпимости и экологии. Для нужного эффекта Роб Вудкокс привлекает к съемкам профессиональных танцовщиков. По его словам, только они способны передать мысль в движении. Выставка "Природные связи" будет работать до 24 января.

В пятницу, 30 октября Ариана Гранде выпустит шестой сольный альбом Positions. Клип на одноименный сингл за первые три дня набрал почти 40 миллионов просмотров. Подробнее – в сюжете проекта The City.