"Спорная территория": "растущий ТЦ"

Михаил очень удивился, когда утром увидел свой преобразившийся двор на Проспекте Мира. Торговый центр, расположенный между двумя домами, вырос вверх и вширь, заняв и без того маленькое пространство.

Жители за одну ночь лишились сразу нескольких машино-мест, а из окон оказались видны металлические перголы вместо сквера. Никто не обращался к местным с просьбой согласовать преобразования их придомовой территории. Хотя застройщик утверждает, что все документы у него на руках. Об этом – в программе "Спорная территория".