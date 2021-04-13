Дептранс призвал автомобилистов не затягивать со сменой резины на летнюю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичных водителей призвали не затягивать со сменой зимней резины на летнюю из-за потепления в городе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Время переобуваться! В Москве тепло – столбик термометра не опускается до нуля даже ночью, а значит, пора менять резину на летнюю", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе отметили, что зимние шины плохо сцепляются с асфальтом, поэтому увеличивают тормозной путь. Кроме того, они сильнее изнашиваются и расходуют больше топлива.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы. По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения составят 2–3 градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов выше нормы.