В МВД опровергли введение с 1 июня нового штрафа за езду с резиной не по сезону

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В МВД опровергли введение в России с 1 июня нового штрафа за езду с резиной не по сезону. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в РФ с 1 июня могут ввести новый штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона.

"В целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, ведется разработка соответствующего проекта постановления правительства РФ, который в настоящее время проходит процедуру согласования", – объяснили в МВД.

Таким образом, проект постановления пока находится на стадии разработки. В ведомстве также подчеркнули, что считают вопросы о сроках введения штрафов преждевременными.

По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, обозначить сроки необходимости замены резины крайне сложно. В частности, необходимо будет учитывать текущие погодные условия в разных регионах страны.