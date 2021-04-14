В МВД опровергли введение с 1 июня нового штрафа за езду с резиной не по сезону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В МВД опровергли введение в России с 1 июня нового штрафа за езду с резиной не по сезону. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что в РФ с 1 июня могут ввести новый штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона.
"В целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, ведется разработка соответствующего проекта постановления правительства РФ, который в настоящее время проходит процедуру согласования", – объяснили в МВД.
Таким образом, проект постановления пока находится на стадии разработки. В ведомстве также подчеркнули, что считают вопросы о сроках введения штрафов преждевременными.
По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, обозначить сроки необходимости замены резины крайне сложно. В частности, необходимо будет учитывать текущие погодные условия в разных регионах страны.
Водителей могут начать штрафовать за установку шин не по сезону
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: