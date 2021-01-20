"Спорная территория": "сомнительная сделка"

Марлен Чтчян – 84-летний московский художник, которому городские власти еще в прошлом веке выделили в центре Москвы флигель под мастерскую. В 2000 году Марлен Григорьевич выкупил здание и мечтал перестроить его под семейную галерею.

Он даже не предполагал, что может запросто потерять дорогой во всех отношениях особняк. От имени художника его мастерскую продали всего за 6 тысяч рублей. И сделал это близкий друг семьи.

Была ли в этом жизненная необходимость или злой умысел? У героев программы мнения на этот счет разные. Об этом – в программе "Спорная территория".