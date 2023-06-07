Мэр Новой Каховки заявил, что животных из городского зоопарка вывезли год назад

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Все животные из зоопарка, расположенного в Новой Каховке Херсонской области, были вывезены еще в прошлом году, заявил мэр города Владимир Леонтьев. Об этом сообщает ТАСС.

"Еще в прошлом году все животные из зоопарка "Казкова диброва" (в переводе на русский язык "Сказочная дубрава". – Прим. ред.) были эвакуированы и перевезены, там никого не осталось, ни одного зверя", – рассказал он.

Леонтьев добавил, что волонтеры взяли животных под опеку. По его словам, до затопления на месте зоопарка был расположен национальный парк, в котором содержались краснокнижные птицы, бобры, косули и многие другие животные.

"Вот эти звери, тысячи, смыты. Гнездовья, кладки яиц уничтожены", – подчеркнул мэр города.

Ранее Леонтьев сообщал, что Нижнеднепровский национальный парк, где находились тысячи животных, был затоплен после разрушения Каховской ГЭС. Площадь парка составляет 80 тысяч гектаров, на его территории располагались более 70 видов редких животных.

Дамба Каховской ГЭС, которая находилась на Днепре, была разрушена Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диверсия связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.



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