AFP: кит-белуха Хвальдимир мог умереть от инфекции

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Кит-белуха Хвальдимир, вероятнее всего, умер от бактериальной инфекции, а не от огнестрельных ранений. Об этом заявил представитель юго-западного полицейского округа Норвегии Амунд Преде Ревхайм.

По словам представителя полиции, инфекцию могли вызвать раны в полости рта кита, нанесенные застрявшей в ней палкой.

"В (результатах. – Прим. ред.) экспертизы ничего не указывает на то, что Хвальдимир был незаконно убит", – приводит слова чиновника Agence France-Presse (AFP).

Как говорится в материале издания, эксперты из норвежского ветеринарного института обнаружили в пасти кита палку длиной 35 сантиметров, которая могла затруднять Хвальдимиру прием пищи.

Мертвого кита нашли 31 августа. Впервые белуху со сбруей, на которой был изображен логотип петербургской организации, заметили в Норвегии в 2019 году. Тогда он и получил свое имя от местных СМИ.

По словам морского биолога Себастьяна Странда, кит не боялся присутствия людей и его часто видели в оживленных водах.

Позже в норвежских СМИ предположили, что белуху могли застрелить браконьеры. Представители природоохранной организации Noah и сообщества OneWhale, созданного в 2019 году для обеспечения защиты Хвальдимира, подали в норвежскую полицию заявление с требованием расследовать обстоятельства смерти кита.