NRK: заподозренного в шпионаже на РФ кита Хвальдимира могли застрелить

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Кита-белуху Хвальдимира, обнаруженного мертвым у берегов Норвегии, могли застрелить браконьеры. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на отчет экспертов, изучивших фотографии ран на теле белухи.

После произошедшего представители природоохранной организации Noah и сообщества OneWhale, созданного в 2019 году для обеспечения защиты Хвальдимира, подали в норвежскую полицию заявление с требованием расследовать обстоятельства смерти кита.

По словам представителя правоохранительных органов, сейчас специалисты проводят вскрытие белухи. После получения результатов будет принято решение о необходимости дальнейших действий.

Мертвого Хвальдимира обнаружили 31 августа. СМИ тогда писали, что кит "ушел нераскрытым". Впервые белуху со сбруей, на которой был изображен логотип петербургской организации, заметили в Норвегии в 2019 году. Тогда он и получил свое имя от местных СМИ. Они писали, что животное "сбежало из российского плена".

По словам морского биолога Себастьяна Странда, кит не боялся присутствия людей и его часто видели в оживленных водах.