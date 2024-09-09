The Guardian: причиной смерти кита Хвальдимира стала застрявшая во рту палка

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Причиной смерти кита-белухи Хвальдимира, обнаруженного мертвым у берегов Норвегии, стала застрявшая во рту палка, а не огнестрельные ранения, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на норвежскую полицию.

По данным правоохранителей, размер палки составил 35 на 3 сантиметра. Также специалисты обнаружили у кита поверхностные травмы. Из заключения следует, что желудок животного был пуст и большинство его органов вышли из строя.

После полученных результатов вскрытия полиция прекратила расследование гибели кита. Полный отчет ведомство обещало опубликовать через две недели.

Мертвого Хвальдимира обнаружили 31 августа. СМИ тогда писали, что кит "ушел нераскрытым". Впервые белуху со сбруей, на которой был изображен логотип петербургской организации, заметили в Норвегии в 2019 году. Тогда он и получил свое имя от местных СМИ. Они писали, что животное "сбежало из российского плена".

По словам морского биолога Себастьяна Странда, кит не боялся присутствия людей и его часто видели в оживленных водах.

Позже в норвежских СМИ предположили, что белуху могли застрелить браконьеры. Тогда представители природоохранной организации Noah и сообщества OneWhale, созданного в 2019 году для обеспечения защиты Хвальдимира, подали в норвежскую полицию заявление с требованием расследовать обстоятельства смерти кита.

