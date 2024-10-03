Пермский кот Крошик, весивший 17 кг, начал ходить

Фото: телеграм-канал "Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas"

Пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, начал ходить. Об этом сообщили в приюте, подопечным которого является животное.

"Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Он уже привык к такому рациону", – сказали представители приюта.

Кота решили перевести на дробное кормление. Для этого ему купили умную кормушку, которая будет по времени выдавать небольшую порцию корма.

Крошик был найден волонтерами в подвале больницы в Перми. По их сведениям, кота раскормили хозяева до такого состояния, что он больше не мог самостоятельно ходить. Было принято решение отправить его на лечение в реабилитационный центр. Тогда его вес составлял 17 килограммов, однако вскоре он смог сбросить 1,1 килограмма, а после он стал весить 15 килограммов.