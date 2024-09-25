Пермский кот Крошик, весивший 17 кг, смог сбросить 2 кг за месяц

Фото: vk.com/Кот Крошик станет счастливым и здоровым!

Кот Крошик, найденный в Перми, смог сбросить 2 из 17 килограммов всего за месяц диеты и физических процедур, сообщили специалисты реабилитационного центра.

"Еще минус от Крошика. 15 килограммов", – говорится в телеграм-канале ветеринара, который следит за показателями кота.

Крошик был найден волонтерами в подвале больницы в Перми. По их сведениям, кота раскормили хозяева до такого состояния, что он больше не мог самостоятельно ходить. Было принято решение отправить его на лечение в реабилитационный центр. Тогда его вес составлял 17 килограммов, однако вскоре он смог сбросить 1,1 килограмма.

