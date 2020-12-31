Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию – Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил, что на шестом Всебелорусском народном собрании не будет приниматься решений относительно Конституции страны, сообщает RT.

"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет", – заявил президент Белоруссии.

По его словам, в ходе Всебелорусского собрания планируется "очертить ориентиры на пятилетку".

Шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля в Минске.

Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта Конституции, поскольку два предыдущих его не устроили.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.