Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию – Лукашенко

15:41
Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
Александр Лукашенко заявил, что на шестом Всебелорусском народном собрании не будет приниматься решений относительно Конституции страны, сообщает RT.
"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет", – заявил президент Белоруссии.
По его словам, в ходе Всебелорусского собрания планируется "очертить ориентиры на пятилетку".
Шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля в Минске.
Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта Конституции, поскольку два предыдущих его не устроили.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных на акциях протеста
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