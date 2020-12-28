Лукашенко рассказал, когда пройдет Всебелорусское народное собрание

14:39
Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что шестое Всебелорусское народное собрание состоится в первой половине февраля. Об этом сообщает RT.
Белорусский лидер поделился планами во время совещания по подготовке данного мероприятия. Стало известно, что республиканский и региональные организационные комитеты начали готовиться к собранию.
Планируется, что во вторник, 29 декабря, приступят к избранию делегатов. "Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ", – заявил Лукашенко. По словам президента, первый Всебелорусский съезд был проведен в 1996 году.
Ранее Александр Лукашенко сообщил о задержании террористической группы в Белоруссии. Он добавил, что все каналы злоумышленников были вскрыты.
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