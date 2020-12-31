Российский посол рассказал о позиции Австрии по "Северному потоку – 2"

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В Вене рассчитывают на успешное завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" вопреки американским санкциям. Об этом рассказал РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели – не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС", – пояснил Любинский.

По его словам, "Северный поток – 2" является исключительно коммерческим проектом, цель которого – бесперебойное обеспечение европейских партнеров голубым топливом.

Ранее стало известно об окончании работ по укладке участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К следующему этапу работ планируют приступить в середине января 2021 года.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ до Германии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что американские санкции могут осложнить реализацию "Северного потока – 2". Он обозначил заинтересованность в завершении газопровода как со стороны России, так и со стороны партнеров из Европы.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года.

Ранее в Дании назвали сроки начала работ "Фортуны" по "Северному потоку – 2". В связи с прокладкой труб вокруг судов создадут временную запрещенную зону в несколько сотен метров.