Супертайфун "Конг-рей" ударит по Тайваню в ближайшие несколько часов

Фото: ТАСС/AP/Chiang Ying-ying

Супертайфун "Конг-рей", который образовался в Тихом океане, в ближайшие несколько часов ударит по восточному побережью Тайваня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное метеорологическое управление острова.

Сейчас тайфун находится на расстоянии примерно 50 километров от прибрежного города Тайдун, население которого составляет около 100 тысяч человек. Скорость порывов ветра внутри стихии достигает 63 метров в секунду.

Власти республики уже выпустили штормовое предупреждение и сделали четверг, 31 октября, нерабочим днем. При этом занятия в учебных заведениях были также отменены, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

В начале сентября на прибрежную зону северной части Вьетнама обрушился тайфун. В результате последовавшего за "Яги" мощного паводка погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека. Ущерб, по предварительной оценке, превысил 2 миллиарда долларов.

Владимир Путин в ходе встречи с председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна. Россия также передала Вьетнаму гумпомощь для преодоления последствий. Гуманитарный груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости общим весом более 35 тонн.