Белоруссия закроет въезд для иностранцев через наземные КПП

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Белоруссия временно приостанавливает въезд для иностранных граждан, а также для лиц без гражданства. Об этом заявили в государственном пограничном комитете республики.

Отмечается, что ограничения начинают действовать с 1 ноября. Так, проехать на территорию страны нельзя будет через наземные пункты пропуска и через пункты пропуска в речных портах. Меры предприняты из соображений безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

Под запрет не попадают граждане, осуществляющие поездки в дипломатических целях, члены официальных делегаций, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан республики, а также россияне, следующие в РФ транзитом через Белоруссию, и другие. Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте.

Сообщается, что на пересекающих границу страны через аэропорт Минска ограничения также не распространяются.

Ранее сообщалось, что Белоруссия временно закрыла въезд на территорию республики гражданам Украины, Польши, Литвы и Латвии. Ограничения коснулись наземных пограничных переходов.

