Белоруссия ограничила въезд гражданам ряда стран

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Белоруссия временно закрыла въезд на территорию республики гражданам Украины, Польши, Литвы и Латвии. Ограничения коснулись наземных пограничных переходов. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

"Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений", – приводит РИА Новости слова Бычковского.

По его словам, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах. При этом на определенные категории людей запрет не распространился. Это касается сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, а также водителей, осуществляющих международные автомобильные и железнодорожные перевозки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности, но не делать ее железным занавесом.

"Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", – отметил Лукашенко.

