Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

Три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе, среди них предполагаемый преступник, передает РИА Новости.

Инцидент произошел ранним утром. Полиция установила контакт с 60-летним мужчиной, который взял женщин в заложники и угрожал застрелить их. Территорию оцепили.

На место прибыли полицейские, спецназ и команда для ведения переговоров. Они услышали несколько выстрелов, после чего начался штурм квартиры.

Были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались на месте. Предполагаемое орудие убийства изъяли.

В начале мая 17-летний подросток захватил заложников в коммуне Бланьяк под Тулузой. Он назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Всех заложников в итоге освободили.