Четыре человека погибли при захвате заложников в США

Фото: ТАСС/Zuma

Четыре человека погибли в результате захвата заложников в штате Миссисипи в США.

Как сообщает телеканал Fox8 со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в городе Клинтон. Неизвестный держал заложников в жилом доме около 12 часов.

По данным местных властей, в доме находились члены семьи, но их точное число до сих пор не установлено. Тем не менее, отмечается, что сотрудникам полиции удалось освободить детей.

К настоящему моменту известно, что подозреваемый задержан. На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.