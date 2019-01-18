Пациент психиатрической клиники в Германии захватил заложника

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В психиатрическом отделении клиники в Деггендорфе в Баварии произошел захват заложника, сообщает таблоид Bild.

По предварительной информации, один из пациентов взял в заложники клиентку клиники. Захватчик, вероятно, вооружен двумя ножами. С ним ведут переговоры.

Медучреждение оцеплено. Операцию проводит полиция совместно со спецназом.

В конце декабря в чешском городе Пршибрам грабитель захватил заложников при неудачной попытке ограбить банк.