Заложники в банке чешского города Пршибрам освобождены

Вооруженный грабитель, который захватил заложников в банке города Пршибрам на юго-западе Чехии, был задержан. Всех заложников освободили, никто из них не пострадал. Об этом рассказала представитель полиции Моника Шиндлова, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при неудачной попытке ограбить банк мужчина взял в заложники девять человек. Одного из заложников грабитель впоследствии отпустил. Злоумышленник заявил, что хочет передать органам правопорядка какую-то информацию.
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