Власти Южной Кореи не подтвердили казнь чиновников в КНДР

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У властей Южной Кореи нет официального подтверждения информации СМИ о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хек Чхоля. Об этом рассказали в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.

"Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить", – передает РИА Новости слова сотрудницы отдела по печати южнокорейского министерства.

Ранее сообщалось, что после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Хек Чхоля казнили с еще четырьмя сотрудниками МИД КНДР как "шпионов". Произошло это якобы в марте.

Глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль, как утверждается, отправлен на "перевоспитание" в провинцию Чагандо. Информация взята из неназванного северокорейского источника.

Консервативная пресса в Южной Корее также распространяла подобные сведения. Однако чиновники, о которых шла речь, потом появлялись живыми и невредимыми.

А в апреле состоялась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Она длилась около двух часов, что вдвое дольше запланированного.

Глава государства назвал разговор обстоятельным. Ким Чен Ын выразил надежду на то, что двусторонний диалог, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе.