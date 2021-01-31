В США солдаты во время учений выпили антифриз и отравились

Фото: TASS/ZUMA/Sgt. Brandon Banzhaf

В США 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь.

Инцидент произошел на военной базе Форт-Блисс в Техасе во время учений, передает телеканал CBS4.

Подполковник первой бронетанковой дивизии Элли Пэйн заявила, что солдаты отравились этиленгликолем.

При этом она подчеркнула, что военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей.

Президент США Джо Байден ранее отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в Вооруженных силах (ВС).