Япония выразила США протест из-за убийства женщины на Окинаве

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Япония выразила протест США после убийства американским военным женщины на острове Окинава, пишет ТАСС со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Заместитель главы японского МИДа Такэо Акиба связался с американским послом в Уильямом Хагерти и сказал, что "крайне огорчен" последними событиями. Американская сторона намерена всячески содействовать расследованию.

Инцидент произошел в городе Тятан в префектуре Окинава. Предполагаемый убийца служил в морской пехоте США, ему было около 30 год. По предварительной информации, мужчина зарезал свою 44-летнюю сожительницу, после чего покончил жизнь самоубийством.