Япония выразила США протест из-за убийства женщины на Окинаве

Япония выразила протест США после убийства американским военным женщины на острове Окинава, пишет ТАСС со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.
Заместитель главы японского МИДа Такэо Акиба связался с американским послом в Уильямом Хагерти и сказал, что "крайне огорчен" последними событиями. Американская сторона намерена всячески содействовать расследованию.
Инцидент произошел в городе Тятан в префектуре Окинава. Предполагаемый убийца служил в морской пехоте США, ему было около 30 год. По предварительной информации, мужчина зарезал свою 44-летнюю сожительницу, после чего покончил жизнь самоубийством.
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