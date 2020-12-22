Крупнейший за 45 лет скандал со списыванием произошел в военной академии США

Фото: Trevor Cokley/U.S. Air Force Academy via AP

В старейшей американской военной академии в Вест-Пойнте во время экзамена по математике за списыванием были пойманы более 70 курсантов. Из-за пандемии коронавируса проверка знаний проходила онлайн, сообщает "Газета.ру".

Почти все пойманные на жульничестве студенты обучаются на первом курсе и один – на втором. По словам полковника Кристофера Офардта, экзамен, о котором идет речь, прошел еще в мае текущего года.

"За нарушение кодекса чести Вест-Пойнта курсанты привлечены к ответственности", – отметил Офардт.

Из 73 нарушителей в списывании признались 58, которые были записаны для прохождения шестимесячной реабилитационной программы по вопросам этики. Также двоих студентов оправдали в ходе расследования, четверо учащихся отчислились.

Ранее сообщалось, что написание и защиту диссертаций могут сделать обязательным итогом обучения в аспирантуре.

Предполагается, что это будет способствовать совершенствованию подготовки научных и научно-педагогических кадров. Первое чтение правительственной инициативы прошло в феврале. Депутаты поддержали концепцию законопроекта, однако отметили, что он нуждается в доработке.