Байден вновь разрешил трансгендерам служить в ВС США

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Президент США Джо Байден отменил запрет на службу трансгендеров в ВС США, который ранее был введен его предшественником Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Белом доме.

По мнению Байдена, препятствием для военной службы не должна служить половая принадлежность.

Директива, запрещающая большей части трансгендеров служить в американских вооруженных силах, была подписана министерством обороны США в 2019 году. Уточнялось, что любой трансгендер, поступающий на службу, имеет право проходить ее только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.

Ранее стало известно, что в США помощником министра здравоохранения страны станет трансгендер. Доктор Рейчел Леван решил, что он не хочет оставаться мужчиной, еще в 2001 году.