Звезда фильма "Начало" объявила себя трансгендером

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Актриса Эллен Пейдж, исполнившая одну из главных ролей в фильме режиссера Кристофера Нолана "Начало", объявила, что стала трансгендером.

В этой связи она попросила называть ее Эллиот и говорить о ней, используя местоимения "он/они". В 2014 году Пейдж заявила о своей гомосексуальности, а затем заключила брак со своей подругой.

"Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я – трансперсона, мои местоимения – он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это", – говорится в сообщении в Twitter.

Пейдж также подчеркнул, что намерен бороться за права транслюдей. По его словам, в 2020 году было убито не менее 40 трансгендеров, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканцами.

Известность Пейдж принесла роль в фильме "Джуно", за которую ее номинировали на "Оскар". Также она снималась в фильмах франшизы "Люди Икс" и сериале "Академия "Амбрелла".

Ранее стало известно, что трансгендер впервые в истории США займет место в сенате на уровне штата. Сара Макбрайд победила на всеобщих выборах в Делавэре.