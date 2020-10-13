Новосибирского полицейского задержали по подозрению в убийстве трансгендера

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Сотрудник патрульно-постовой службы был задержан по подозрению в убийстве трансгендера в Новосибирской области. Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, сообщает ТАСС.

В связи с убийством возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Накануне в социальных сетях появилась информация о пропаже трансгендера Николая Басаковского.

"13 октября 2020 года при осмотре участка местности, расположенного в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи", – сказала Кулешова.

Во время следственных действий стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 20-летний сотрудник ППС. Согласно версии следователей, подозреваемый в преступлении задушил своего знакомого в ходе конфликта.

Так, задержанный полицейский уже признал вину, скоро ему предъявят обвинение.

Ранее тело мужчины обнаружили в лесополосе в ТиНАО. Личность мужчины установили, им оказался приезжий из Оренбургской области 1974 года рождения.