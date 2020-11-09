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В мире

18:15

В Бельгии планируют закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении

за рубежом

Фото: ТАСС/Siska Gremmelprez/ZUMAPRESS.com

Правительство Бельгии планирует закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении. Об этом сообщает информационное агентство Belga.

В графу "пол", помимо мужского и женского вариантов, планируется внести третий – Х. По словам министра юстиции страны Винсента ван Квикенборна, внесение изменений необходимо для соответствия решениям местного Конституционного суда.

В 2018 году в Бельгии упростили процедуры изменения записи о половой принадлежности и имени в документах. Согласно новым правилам, для этого не требуется медицинское подтверждение. Кроме того, решение можно впоследствии изменить. В 2019 году Конституционный суд страны назвал дискриминацией бинарную гендерную систему в документах.

Ранее сообщалось, что впервые в истории США сенатором от штата был выбран трансгендер. На всеобщих выборах в Делавэре победила Сара Макбрайд. Она проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы.

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