Трансгендерам запретили служить в ВС США

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Министерство обороны США запретило большей части трансгендеров служить в американских ВС. Соответствующее распоряжение подписал замглавы ведомства Дэвид Нокрвист, пишет газета Hill.

Согласно документу, трансгендеры смогут проходить службу в армии лишь в том поле, который был дан им при рождении. Каждая кандидатура будет рассматриваться в отдельности. При этом ведомство оставляет за собой право отказать в поступлении на службу.

Трансгендерам придется подтверждать, что последние 36 месяцев они "были стабильны в своем биологическом поле" и готовы в нем проходить службу, уточняет ТАСС.

Нокрвист подписал распоряжение во вторник, 12 марта. Оно вступит в силу через 30 дней после подписания.

В 2016 году президент США Барак Обама отменил запрет на службу в ВС страны лицам, чей биологический пол не совпадает с их гендерной идентичностью. В свою очередь, Дональд Трамп, сменив Обаму на посту президента, заявил о намерении восстановить запрет.

Суды в США заблокировали решение главы государства. Апелляция американских властей также была отклонена. Таким образом, с 1 января 2018 года трансгендерам официально разрешили служить в американских ВС.

