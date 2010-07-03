Первый мэр-трансгендер избран в Италии

Фото: facebook.com/Gianmarco Negri

Первый в Италии мэр-трансгендер Джанмарко Негри был избран в ходе частичных административных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

40-летний Джанмарко Негри, под настоящим именем Мария, на выборах в Тромелло получил почти 40% голосов поддержки от жителей североитальянской области Ломбардия.

#VotoTrans ELEZIONI PRIMO SINDACO TRANSGENDER IN ITALIA A TROMELLO PAVIA l'avvocato Gianmarco Negri, della lista civica "CambiaMenti per Tromello", a cui vanno i nostri auguri, e speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans in queste elezioni pic.twitter.com/C62VgmY7bv — Fabrizio Marrazzo (@MarrazzoFab) 27 мая 2019 г.



В ходе предвыборной кампании Негри рассказал жителям, что всегда ощущал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических решений по смену пола.

Ранее министерство обороны США запретило большей части трансгендеров служить в американских ВС. Согласно документу, трансгендеры смогут проходить службу в армии лишь в том поле, который был дан им при рождении.

