Косачев раскритиковал резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

11:04
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против России преследует политические цели, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT.
Принятая Парламентской ассамблеей резолюция касается десяти стран Совета Европы, в том числе России. В документе ПАСЕ просит Москву "полностью выполнять Минские соглашения" и "безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности".
"Эта резолюция в полном объеме содержит в себе инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблей в последние пять лет, когда Россия обсуждалась в отсутствие самой России и, очевидно, предвзято", – прокомментировал Косачев.
Кроме того, он уточнил, что за последнее время было принято достаточно большое количество "антироссийских резолюций" и все они преследовали исключительно политические цели.
Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за ратификацию полномочий делегации РФ в полном объеме. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что решение вернуть полномочия Россия не связаны со взносами страны.
Ранее стало известно, что ПАСЕ планирует следить за процессом внесения изменений в Конституцию РФ, а также напоминает России об обязанностях выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что ПАСЕ не сможет повлиять на поправки в Конституцию России.
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