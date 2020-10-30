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Взрыв прогремел в медицинском центре армянского города Спитак. По предварительным данным, взорвалась система подачи кислорода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Армении Алину Никогосян.

По ее словам, обстоятельства происшествия выясняются. Спитак находится в 100 километрах от Еревана.

Ранее главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян рассказал о ключевой роли РФ в поддержании перемирия в Карабахе. Спикер выразил уверенность, что Россия станет гарантом безопасности и стабильности в регионе. При этом Турцию Арутюнян назвал деструктивной силой.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 90-х годах Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.