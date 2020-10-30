В Канаде полицейские застрелили мужчину с ножом – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Канаде полицейские застрелили мужчину с ножом. Об информирует местный телеканал CTV.

По данным СМИ, инцидент случился в Монреале в районе Нотр-Дам-де-Грас утром 29 октября. Полицейские увидели человека с ножом, который двигался в сторону патрульной машины.

Правоохранители отмечают, что мужчина вел себя неадекватно. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

По факту случившегося местные власти начали проверку. Идет поиск свидетелей инцидента для оказания содействия расследованию.

Ранее три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.