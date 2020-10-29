Хлои Кардашьян заразилась коронавирусом

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У Хлои Кардашьян выявили коронавирус, сообщает "Газета.ру". Об этом рассказала сама телезвезда.
По ее словам, несколько дней она чувствовала себя очень плохо: у нее были кашель, тряска, рвота, головные боли, а также приступы озноба и жар.
Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заразился коронавирусом. Его тест на COVID-19 показал положительный результат.
Также стало известно, что коронавирусом заболела актриса Кристина Асмус. Она рассказала, что на протяжении трех дней у нее была температура выше 39 градусов.