Президент Бразилии госпитализирован из-за боли в животе – СМИ

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Президент Бразилии Жаир Болсонару был направлен в военный госпиталь для обследования из-за боли в животе. Об этом со ссылкой на главу партии республиканцев Маркуса Перейру сообщает G1.

"Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком", – цитирует политика издание.

В 2018 году Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке страны. В тот момент он был кандидатом на пост президента Бразилии. В результате инцидента политик провел в больнице порядка трех недель. Он перенес четыре операции.

В июле Болсонару госпитализировали из-за икоты, которая не проходила около десяти дней. Он пробыл под наблюдением врачей порядка двух суток.

Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Уточнялось, что самочувствие 84-летнего политика удовлетворительное, а в медицинское учреждение его поместили для обследования.