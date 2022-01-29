Токаев заявил о захвате аэропорта Алма-Аты для обеспечения прохода боевиков

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Во время январских беспорядков боевики захватили аэропорт Алма-Аты с целью обеспечения прибытия других боевиков, которые беспрепятственно вошли в город. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".

По его словам, боевики прилетели из одного из центральноазиатских городов.

"Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и [они. – Прим. ред.] приступили к руководству операцией", – отметил Токаев.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

