Полиция Нашвилла назвала организатора взрыва в городе

06:18
Фото: AP/TASS/Mark Humphrey
Полиция американского города Нашвилл назвала организатора взрыва в городе. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что правоохранители сделали заявление в эфире центральных телеканалов. По данным полиции, взрыв в Нашвилле организовал местный житель Энтони Куинн Уорнер.
"На основе полученных доказательств мы пришли к выводу, что Энтони Уорнер организовал взрыв. Он был на месте взрыва и погиб", – сообщил окружной прокурор Дональд Кокран.
Он уточнил, что после случившегося был проведен ДНК-тест обнаруженных на месте взрыва останков. По его итогам полицейским удалось установить личность организатора.
"Нет никаких свидетельств того, что какие-либо еще лица были причастны", – добавил представитель полиции города.
Мотивы устроившего взрыв пока неизвестны.
25 декабря в Нашвилле взорвался автомобиль. В полиции посчитали, что это было преднамеренное действие.
Позднее мэр Нашвилла заявил, что в городе мог произойти взрыв бомбы. Градоначальник пояснил, что на это указывают первоначальные сведения об инциденте.
В туристическом районе Нашвилла взорвался автомобиль
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