Максимальное число умерших от COVID-19 зафиксировали в Великобритании

11:38
Фото: ТАСС/Zuma
367 человек скончались от коронавируса в Великобритании за последние сутки. Это максимальный прирост умерших от COVID-19 в стране с мая 2020 года, передает Sky News со ссылкой на данные правительства.
Отмечается, что смертность от коронавируса выросла во всех регионах Англии и Уэльса. Директор Службы общественного здравоохранения Британии сообщила, что данные показатели могут сохраниться на протяжении какого-то времени.
Наибольшее количество умерших от COVID-19 зафиксировали 27 мая. Тогда от коронавируса скончались 422 человека. Всего за все время пандемии в Великобритании от COVID-19 умерли 45 365 пациентов.
За последние сутки в Великобритании зафиксировали 22 885 случаев заражения коронавирусом. Данный показатель превысил аналогичный днем ранее на 2 тысячи заболевших.
В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 16 202 новых случая коронавируса. Всего на территории РФ выявили 1 563 976 заболевших COVID-19. 1 171 301 пациент вылечился от коронавируса. 26 935 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.
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