Трамп призвал разрешить учителям в США носить оружие в школах

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Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент США Дональд Трамп призвал дать право американским учителям на скрытное ношение личного оружия в школах. При этом политик уточнил, что речь идет только о педагогах, прошедших специальную подготовку.
Трамп также призвал расширить финансирование и усилить подготовку полицейских по всей стране. Кроме того, он предложил оборудовать все национальные учебные заведения металлодетекторами и учредить норму, согласно которой в школе должен будет дежурить сотрудник полиции или охранник.
"Необходимо увеличить финансирование, найм и тренировку полицейских. Это вопрос не денег, а воли. Если у США есть 40 миллиардов долларов для Украины, значит, мы в состоянии сделать все необходимое для защиты наших детей", – сказал он на съезде Национальной стрелковой ассоциации Соединенных Штатов. Выступление транслировали американские телеканалы.
На этой неделе в начальной школе в американском городе Ювалд в штате Техас произошла стрельба. По последним данным, погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Как уточнял губернатор Техаса Грег Эбботт, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос.
По информации телеканала CNN, за несколько дней до происшествия подозреваемый выложил в соцсетях фото двух винтовок типа AR15. Одноклассники подтвердили телеканалу, что аккаунт принадлежит Рамосу. Один из учеников добавил, что за несколько дней до происшествия стрелок прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов.
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