Ряд школ закрыли в Торонто после сообщений о человеке с винтовкой

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Ряд школ Торонто закрыли после звонков в правоохранительные органы о человеке с винтовкой в этом районе, сообщает телеканал CBC.

Полицейские начали получать сообщения о вооруженном мужчине в одном из районов около 12 часов по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили молодого человека, который шел по улице с винтовкой.

В результате злоумышленник был оперативно обезврежен. В настоящее время на месте происшествия работают медики и сотрудники полиции.

Отмечается, что уроки в школах продолжаются в обычном режиме, но возможность войти на данный момент в эти здания или выйти из них ограничена.

Ранее у школы в штате Техас задержали ученика с оружием. В результате расследования на одной из стоянок обнаружили автомобиль East Spring Valley, принадлежащий подозреваемому. В салоне офицеры нашли оружие типа АК-47 и точную копию винтовки типа AR-15 Orbeez.

