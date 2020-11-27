Трамп обругал лунку для гольфа, в которую не смог попасть

Фото: AP/Alex Brandon

Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа, когда не сумел попасть в цель во время игры, сообщает портал TMZ.

Это произошло в День благодарения. Американский лидер прибыл в принадлежащий ему клуб в Виргинии неподалеку от Вашингтона. Сообщается, что президент несколько раз замахивался клюшкой, но не смог попасть ей по мячу. После он не смог попасть им в цель.

Это разозлило Трампа, и он заявил, что ненавидит лунку.

СМИ предположили, что Трампу могло не везти во время игры, так как он злился из-за ситуации с выборами.

Ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики отдадут предпочтение его сопернику по президентской гонке Джо Байдену. При этом действующий президент заявил, что выборщики совершат ошибку, если отдадут свои голоса Байдену.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.