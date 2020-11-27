Франция не признала Нагорно-Карабахскую республику

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Власти Франции приняли решение не признавать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Соответствующее заявление сделал французский МИД на брифинге.

25 ноября французский сенат принял резолюцию, в которой содержался призыв к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской Республики.

В МИД Франции отметили, что во время дебатов перед голосованием государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан огласил позицию французского правительства по данному вопросу.

"Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику", – передает РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

Ранее о резолюции сената Франции высказался Никол Пашинян. Премьер-министр Армении подчеркивал, что решение французского сената является историческим.

10 ноября произошло подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.