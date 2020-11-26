Пашинян высказался о резолюции сената Франции о признании НКР

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о резолюции сената Франции о признании самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.
Пашинян подчеркнул, что решение французского сената является историческим.
"Международное признание Арцаха (самоназвание Карабаха. – Прим. ред.) входит в международную повестку", – заявил Пашинян в Facebook.
Верхняя палата французского парламента 25 ноября абсолютным большинством голосов поддержала резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.
В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан выразил мнение, что признание Францией независимости НКР не имеет в себе пользы.
10 ноября произошло подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ подписали лидеры России, Армении и Азербайджана.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Российские миротворцы направляются в Карабах
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